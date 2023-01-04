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النزاهة تضبط ضابطين متلبسين بجريمة "الرشوة" في الديوانية


أعلنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، الإيقاع بضابطين في الديوانيَّة، متلبسين بجريمة الرشوة؛ لقاء أداء عمل من أعمال الوظيفة.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان "وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة فريق عمل؛ للتحري والتقصي عن المعلومات التي تلقاها المكتب والتي تفيد بإقدام ضابطين في أحد مراكز الشرطة في المحافظة على ابتزاز أحد المواطنين وإرغامه على دفع مبالغ ماليَّة؛ لقاء أدائهما عمل من أعمال وظيفتهما".

وتابعت أن "الفريق بعد أن أكمل عمليات التحري والتقصي والتأكد من صحة المعلومات الواردة، هرع إلى نصب كمين للإيقاع بالمتهمين في أحد مطاعم المحافظة، حيث تمكن أفراد الفريق من ضبطهما متلبسين بتسلم جزء من مبلغ الرشوة".

وأضافت إن "التحقيقات الأوليَّة بيَّنت أن أحد المتهمين ضابط شرطة برتبة عقيد ويعمل مديراً لأحد مراكز الشرطة في المحافظ، فيما يحمل الثاني رتبة نقيب ويعمل ضابط تحقيق في المركز ذاته، لافتةً إلى أنهما أقدما على ابتزاز أحد المواطنين وطلب مبالغ مالية منه؛ لقاء إكمال إجراءات شكوى سبق أن اقامها في المركز ".

ونوهت بـ"تنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبلغ المضبوط على قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمة التحقيق؛ على وفق أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨".

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