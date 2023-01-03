الاطاحة بأبرز مروج للمخدرات بعملية امنية استباقية في الرمادي

اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار ،الثلاثاء ، عن الاطاحة بأبرز مروج للمخدرات بواسطة كمين أمني في مدينة الرمادي

وقال كسار في تصريح لـ/المعلومة/، إن "قوة امنية من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية احدى تشكيلات قيادة شرطة الانبار نفذت عملية امنية استباقية استهدفت احياء مختلفة من مدينة الرمادي على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود ابرز مروج للمخدرات في الاحياء المستهدفة ".

واضاف ان" القوة تمكنت من اعتقال المستهدف دون وقوع اي مقاومة تذكر" ، مبينا ان" القوة ضبطت بحوزة المعتقل كميات كبيرة من الحبوب المخدرة نوع كبتاجون".

وأوضح كسار، ان "العملية تأتي ضمن خطة ملاحقة تجار ومروجي ومتعاطي المواد المنوعة في عموم مدن الانبار"، مشيرا الى ان "القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة المزيد من التفاصيل عن بقية المتاجرين بالمواد الممنوعة فيما تم تسليم المواد المضبوطة الى الجهات المعنية".