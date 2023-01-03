نائب سابق: قوى سياسية استغلت مشاريع الاعمار في المناطق المحررة باتجاهين

أكد عضو مجلس النواب السابق فرات التميمي، الثلاثاء، أن مشاريع الاعمار في المناطق المحررة تستغل من قبل قوى سياسية باتجاهين.

وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "مشاريع الاعمار في المناطق المحررة في ديالى تستغل من قبل اشخاص تابعين لقوى سياسية محددة في اتجاهين هو التربح وتحقيق مكاسب انتخابية"، مبينا أن "بعضهم استغل هذه المسار في الانتخابات النيابية السابقة وحقق نتائج رغم ان الاموال هي من خزينة الدولة".

واضاف، أنه "رصدنا 6 سلبيات في مشاريع الاعمار ابزرها استغلال المال العام من اجل تحقيق مكاسب انتخابية بالاضافة الى وجود شبهات فساد مالي واداري وهو خاضع لاجراءات الدوائر الرقابية حاليا".

وأوضح التميمي، أن "استغلال المال العام من قبل قوى وتيارات سياسية امر خطير ويجب ان يكون للحكومة موقف إزاء ذلك قبيل انتخابات مجالس المحافظات القادمة".