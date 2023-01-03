السوداني يوجه طلباً الى اللجان التحقيقية بـ"جريمة المطار"

أكد عضو مجلس النواب، محمد سعدون السوداني، اليوم الثلاثاء، أن اللجان المختصة بمتابعة مستجدات جريمة اغتيال قادة النصر في شارع مطار بغداد الدولي مستمرة في اعمالها؛ للكشف عن الجهات الداخلية المتورطة، فيما تم ارسال طلب الى اللجان التحقيقية.

وقال السوداني في حديث ل / المعلومة /، إن "الجريمة التي قام بها أعداء العراق بحق قادة النصر الذين حققوا الانتصار تلو الاخر لحين تخلص العراق من العصابات الإرهابية خطيرة وشنيعة".

وأضاف، أن "استذكار العراق وايران والدول الأخرى للذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر وإقامة المناسبات يعد تكريماً وتقديراً واحتفاءً بدور هؤلاء القادة".

وبشأن لجان التحقيق في حادثة المطار، أوضح السوداني: ان "لجان التحقيق مستمرة الى الان وبالتأكيد عندما تتوصل سواء كانت في بغداد أو طهران الى نتائج سيعلن عنها".

وبين النائب، أن "الإشارة بالاتهامات الى بعض الشخصيات بدون وجود أدلة تمثل مشكلة، لذلك فأن اللجان المسؤولة على التحقيق بهذا الجريمة متواصلة في تأدية اعمالها"، مطالبا لجان التحقيق في حال توصلت الى نتائج بـ"الكشف عنها لمحاسبة الجهات المتورطة".

وفي وقت سابق، طالب عضو مجلس النواب السابق، جاسم البياتي، بمحاسبة رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بشأن جريمة المطار، فيما أكد أن كل القضايا العراقية المرتبطة مع الخارج تتم عبر جهاز المخابرات