الأخبار

السوداني يوجه طلباً الى اللجان التحقيقية بـ"جريمة المطار"


أكد عضو مجلس النواب، محمد سعدون السوداني، اليوم الثلاثاء، أن اللجان المختصة بمتابعة مستجدات جريمة اغتيال قادة النصر في شارع مطار بغداد الدولي مستمرة في اعمالها؛ للكشف عن الجهات الداخلية المتورطة، فيما تم ارسال طلب الى اللجان التحقيقية.

وقال السوداني في حديث ل / المعلومة /، إن "الجريمة التي قام بها أعداء العراق بحق قادة النصر الذين حققوا الانتصار تلو الاخر لحين تخلص العراق من العصابات الإرهابية خطيرة وشنيعة".

وأضاف، أن "استذكار العراق وايران والدول الأخرى للذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر وإقامة المناسبات يعد تكريماً وتقديراً واحتفاءً بدور هؤلاء القادة".

وبشأن لجان التحقيق في حادثة المطار، أوضح السوداني: ان "لجان التحقيق مستمرة الى الان وبالتأكيد عندما تتوصل سواء كانت في بغداد أو طهران الى نتائج سيعلن عنها".

وبين النائب، أن "الإشارة بالاتهامات الى بعض الشخصيات بدون وجود أدلة تمثل مشكلة، لذلك فأن اللجان المسؤولة على التحقيق بهذا الجريمة متواصلة في تأدية اعمالها"، مطالبا لجان التحقيق في حال توصلت الى نتائج بـ"الكشف عنها لمحاسبة الجهات المتورطة".

وفي وقت سابق، طالب عضو مجلس النواب السابق، جاسم البياتي، بمحاسبة رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بشأن جريمة المطار، فيما أكد أن كل القضايا العراقية المرتبطة مع الخارج تتم عبر جهاز المخابرات

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب سابق: قوى سياسية استغلت مشاريع الاعمار في المناطق المحررة باتجاهين
العامري: دماء قادة النصر ستغير مجرى الصراع
الفتح: نمتلك معلومات تؤكد تورط المخابرات بجريمة اغتيال قادة النصر
النزاهة النيابية تعتزم التحقيق بمشروع وهمي لم ينفذ بعهد حكومة الكاظمي
السوداني يوجه طلباً الى اللجان التحقيقية بـ"جريمة المطار"
القضاء يعلن تثبيت الحراس القضائيين العاملين بصفة عقود
قرارات مجلس الوزراء كاملة
تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية بإدارة المفوضية العليا لحقوق الإنسان
الاعلامي احمد الطيب مغرداً بخصوص مضايقة المواطنين من ابناء المسؤلين
رئيس الجمهورية يشيد بالكرد "الفيليين": دورهم مهم في بناء حضارة العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 58.96
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك