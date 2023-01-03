القضاء يعلن تثبيت الحراس القضائيين العاملين بصفة عقود

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن تثبيت الحراس القضائيين العاملين بصفة عقود في المحاكم والدوائر التابعة للمجلس.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "مجلس الوزراء وافق على تثبيت الحراس القضائيين العاملين بصفة عقود"، لافتا إلى أن "التثبيت شمل ٥٥٧٣ حارسا".

وأضاف أن "هذه الخطوة جاءت بعد جهود كبيرة بذلتها رئاسة المجلس بعد تأمين التخصيصات المالية لغرض تثبيتهم".

وتابع المركز أن "العمل استمر لآخر ساعات عام ٢٠٢٢ بشأن تهيئة البيانات ورفعها الى وزارة المالية، واسفرت الجهود عن الموافقة على تثبيت الحراس لاسيما أن بعضهم امضى وقتا طويلا في الخدمة منذ ٢٠٠٦ لكن عجز الموازنة يحول دون طلب المجلس بتثبيتهم على الملاك الدائم".