تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية بإدارة المفوضية العليا لحقوق الإنسان

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تكليف رئيس ديوان الراقبة المالية الاتحادي، رافل ياسين خضير، بإدارة الشؤون الإدارية والمالية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ، أنه "استناداً لأحكام المادة (103) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، قرر مجلس الوزراء تكليف رئيس ديوان الراقبة المالية الاتحادي، رافل ياسين خضير، بإدارة الشؤون الإدارية والمالية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، بوصفها الجهة الرقابية المستقلة المرتبطة ب‍مجلس النواب".