السوداني يعلن عن خطط مختلفة لتوفير العمل ويؤكد على تحسين الكهرباء

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن صيف 2023 سيشهد وأقعاً أفضل للطاقة الكهربائية، وفيما أشار إلى أن تأهيل مستشفى الكاظمية لم يكلف الدولة كثيراً والتجربة ستعمم على بقية المستشفيات، أكد وضع خطط جديدة لتوفير فرص عمل للخريجين.

وقال السوداني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء إن "الحكومة جادة بإنهاء ملف النزوح وسيتم العمل على توفير أماكن سكن ملائمة ومؤمنة لهم لتكون محل مخيمات النزوح".

وأضاف، أن "أعمال الجهد الهندسي والخدمي مستمرة وشملت مناطق كثيرة كانت تعاني من نقص الخدمات، لافتاً إلى أن نسب الإنجاز في المناطق المشمولة بلغت (20 – 50 %)".

وبين، أن "إعادة تأهيل مستشفى الكاظمية لم تكلف الدولة مبالغ كثيرة وهذه التجربة ستعمم على كافة المستشفيات"، مؤكداً أنه "سيتم العمل على 10 مستشفيات في بغداد والمحافظات قريباً".

وكشف السوداني، عن "مجموعة مشاريع في القطاع الصحي سيتم العمل عليها بعد تخصيص الأموال اللازمة لها في موازنة 2023"، منوهاً إلى أن "هذه المشاريع ستؤمن كافة احتياجات المواطنين داخل المستشفيات"، مستدركاً: "هنالك موازنة خاصة لمعالجة أصحاب الأمراض المستعصية".

وفيما يخص قطاع الطاقة، قال رئيس مجلس الوزراء، إنه "تمت الموافقة على منح وزير الكهرباء صلاحيات لإصلاح واقع الطاقة مع تأمين التخصيصات المالية اللازمة؛ وذلك بناءً على طلبه، بأن تكون الكهرباء خلال صيف 2023 أفضل بكثير عن السابق".

عن مفردات البطاقة التموينية، أشار إلى أن "هناك إجراءات تم العمل بها لتحسين المفردات للمشولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، مبيناً أن المشمول بالرعاية سيستلم سلة غذائية تختلف عن المواطن غير المشمول".

وبالحديث عن التعيينات، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن "الحكومة الحالية وما استلمته من ملف التعيينات والعقود كان تركة من الحكومات السابقة، وهي جادة لوضع حلول لهذه الشرائح، إذ تم اتخاذ قرارات بتثبيت العقود".

وأتم السوداني، "الحكومة غير قادرة على الاستمرار بهذا النهج لأنه يرهق ميزانية الدولة كثيراً، لذلك سيتم وضع خطط مختلفة لتوفير فرص عمل للخريجين".