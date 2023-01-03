مصدر امني يكشف عن قتل وجرح عدد من الارهابيين في الطارمية في سلسلة اعمال اجرامية

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحوادث الأمنية في قضاء الطارمية بالعاصمة بغداد، فيما أشار الى استشهاد واصابة 4 منتسبين ومدنيين بحادثين مختلفين.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة (شفل) حكومي، انفجرت لتؤدي الى احتراقه"، مبينا أن "الانفجار تسبب باستشهاد مدني وشرطي واصابة ضابط اخر، ضمن قضاء الطارمية بالعاصمة بغداد".

وفي حادث أخر، أضاف المصدر، أن "قوة أمنية اشتبكت عناصر التنظيم الإرهابي (داعش) ضمن القضاء نفسه، ما أدى الى استشهاد منتسب في القوات الأمنية".

في السياق نفسه، تمكنت القوات الأمنية، من قتل إرهابي وتدمير مضافة لعصابات "داعش" الارهابية في قضاء الطارمية.

وقال مصدر امني إن "قوة من فرقة المشاة السادسة التابعة للجيش العراقي تمكنت من قتل أحد عناصر "داعش" الإرهابي في بساتين قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد"، مضيفا ان "القوة تمكنت أيضا من تدمير مضافة لعصابات "داعش" الارهابية بعدما استولت على اسلحتها".