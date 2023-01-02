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الشيخ همام حمودي: دماء الشهادة قرب المطار امتداد لدماء الطف


اعتبر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، الاثنين، أن دماء الشهادة التي سفكت قرب المطار هي امتداد لدماء "الطف".

وقال الشيخ حمودي في بيان، إنه "بإجلال وإكبار نقف اليوم، ومعنا كل أحرار العالم، لدماء الشهادة الزكية لقادة الانتصار ورفاقهما، لمن ذاد بروحه عن الدين والارض والعرض، وأعز كرامة العراقيين وحفظ وجودهم، وأبى الله إلا ان يكرمهم بشرف الشهادة على أيدي أقذر الطغاة أعداء الله والانسانية".

وأضاف أن "دماء الشهادة التي سفكت قرب المطار هي امتداد لدماء "الطف"، ستستلهم منها الاجيال إرادة التحدي، وقوة البقاء، وسر الحياة الحرة الكريمة"،

مشدداً بالقول "هو الثمن العظيم للتضحية التي يجب ان نغرسها في نفوس أجيالنا، وننتهز كل فرصة لسرد بطولاتها ومعانيها، ليعرف أبناؤنا أعدائهم ويعتزوا برموزهم ويتخذوا هؤلاء القادة العظماء قدوة لهم في الايثار والفداء والايمان الراسخ بالله وحق مواجهة كل معتد أثيم.

وتابع الشيخ حمودي في بيانه "طوبى لشهدائنا الأبرار، وهنيئا لمن خضبت دمائه طريق أبي الأحرار الحسين عليه السلام، وتعسا وذلا للأرهاب الامريكي الجبان، وإن لشعبنا موعدا للقصاص، ووعدا بالنصر، يرونه بعيدا ونراه قريبا بإذن الله".

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