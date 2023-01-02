البدء بحملة جمع تواقيع نيابية لفتح ملف اغتيال قادة النصر أمام البرلمان

كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق هاشم الصالحي، الأحد ، عن البدء بحملة جمع تواقيع نيابية لفتح ملف اغتيال قادة النصر، مؤكدا أن الملف سيطرح من جديدة داخل قبة مجلس النواب.

وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "|انشغال القوى السياسية بالأمور الداخلية وتشكيل الحكومة أسهم في تأخير طرح ملف اغتيال قادة النصر"، مؤكدا انه "سنشرع بحملة جمع تواقيع من أجل فتح ملف اغتيال قادة النصر ومطالبة الحكومة الإسراع بعرض نتائج التحقيق على البرلمان".

وأشار الصالحي إلى أن " ملفات عديدة ستطرح خلال جلسات مجلس النواب المقبلة من بينها من التواجد الأجنبي والتدخل الأمريكي وملف حادثة مطار بغداد الدولي ".

وكان رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي جدد في وقت سابق، مطالبته بإرسال نتائج التحقيق الخاصة بملف اغتيال قادة النصر ورفاقهما إلى مجلس النواب ".