السوداني: تقلبات سعر الصرف جعلتنا نتمسك بحتمية الإصلاح الاقتصادي

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن تقلبات سعر الصرف وأثرها في الاقتصاد العراقي جعلتنا نتمسك بحتمية الإصلاح الاقتصادي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى زيارة تفقدية إلى وزارة الصناعة والمعادن"، مبينا أن السوداني اطّلع على "سير العمل في مصانع الوزارة وشركاتها، كما ترأس اجتماعاً للملاكات المتقدمة".

وأضاف البيان أن السوداني "استمع إلى إيجاز قدّمه وزير الصناعة عن الخطّة الاستثمارية للوزارة للتطوير، ورؤيتها نحو دعم الصناعات الستراتيجية، والعقبات التي تواجه الارتقاء بالواقع الصناعي في العراق، كما اطّلع على المشاريع المتلكئة والسبل الكفيلة لمعالجتها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "زيارته للوزارة مع بداية العام الجديد، تعكس حرص الحكومة على تنفيذ منهاجها الوزاري الذي يركز على الخدمات والاقتصاد"، مشيرا الى أن "الإصلاح الاقتصادي، مقدمة للإصلاح الاجتماعي، وهو ليس ترفاً فكرياً أو للاستهلاك الإعلامي".

وأوضح أن "تقلبات سعر الصرف وأثرها في الاقتصاد العراقي، جعلتنا نتمسك بحتمية الإصلاح الاقتصادي، ودعم الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة، بدلاً من أن يكون العراق سوقاً للسلع المستوردة وممرّاً لتهريب العملة الصعبة وغسيل الأموال".

وأشار السوداني إلى أنّ "العراق تتوفر لديه فرصة للنهوض كبلد صناعي، بهوية صناعية، وأن الحكومة داعمة للقطاع الصناعي في هذا المسار".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة أن تكون الصناعة بعيدة عن الاستثمار السياسي، وأن تسهم الشراكة مع القطاع الخاص في النهوض بالصناعة العراقية، كما وجّه بالعمل على حماية المنتج المحلي كوسيلة لدعم القطاع الخاص، والحد من إغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة".

ووجه السوداني بتدقيق إجازات التنمية الصناعية، ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها تؤسس إلى مشاريع كبرى، وتسهم في توفير فرص العمل".