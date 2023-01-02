الأخبار

رئيس الجمهورية يفصح عن ذمته المالية للعام 2023


أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، إفصاح رئيس الجمهورية ووزير التخطيط ونائبٍ حاليٍّ عن ذممهم الماليَّة للعام 2023.

وذكرت دائرة الوقاية بالهيئة في بيان ، أنَّها "تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس الجمهورية (عبد اللطيف جمال رشيد)".

وأضافت إنها "تسلمت استمارتي الذمة الماليَّة الخاصَّة بنائب رئيس الوزراء وزير التخطيط (محمد علي تميم)، وعضو مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة النائب (مصطفى جبار سند) عن ذمتيهما الماليَّة للعام 2023".

يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (16/ أولاً/ أ، ب، ج) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لعام 2011) المُعدَّل، نصَّت على إلزام كلٍّ من رئيس الجمهورية ونوابه، رئیس ونائبي رئیس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم،)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، التي تضمَّنتها المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب عن ديالى: ثلة من الموظفين أسسوا دولة عميقة في دوائر الطابو والبلدية
القبض على متهم "هارب" من أحد سجون البصرة عام 2013
النزاهة: رئيسا مجلسي الوزراء والقضاء أول المفصحين عن الذمة المالية للعام 2023
على خلفية هدر (٢٣) ملياراً.. توقيف محافظ البصرة السابق
منخفض جوي يعصف بالعراق بدءاً من الغد
السوداني: تقلبات سعر الصرف جعلتنا نتمسك بحتمية الإصلاح الاقتصادي
رئيس الجمهورية يفصح عن ذمته المالية للعام 2023
السوداني يترأس اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد
بثمانيةِ أضعاف سعرها.. الإطاحة بشخص يبيع بطاقات دخول خليجي (٢٥) في السوق السوداء
كربلاء تنضم إلى قائمة المحافظات المعطلة غداً
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.03
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك