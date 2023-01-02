الأخبار

بثمانيةِ أضعاف سعرها.. الإطاحة بشخص يبيع بطاقات دخول خليجي (٢٥) في السوق السوداء


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على أحد الأشخاص يقوم ببيع بطاقات دخول خليجي (٢٥) في السوق السوداء، بمحافظة البصرة.

وذكر بيان للخلية إنه "إستناداً إلى معلومات استخبارية ومناشدات وجهها المواطنين إلى جهاز الأمن الوطني تُفيد بوجود حالات استغلال لبطاقات الدخول إلى بطولة خليجي(٢٥) تمكنت مفارز الجهاز في محافظة البصرة وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص عند قيامه ببيع تلك البطاقات بمبالغ مالية تصل لثمانية أضعاف سعرها المحدد، كما وضُبط بحوزته أكثر من (٢٤) بطاقة كان يحاول بيعها".

وأشار البيان، إلى "إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب عن ديالى: ثلة من الموظفين أسسوا دولة عميقة في دوائر الطابو والبلدية
القبض على متهم "هارب" من أحد سجون البصرة عام 2013
النزاهة: رئيسا مجلسي الوزراء والقضاء أول المفصحين عن الذمة المالية للعام 2023
على خلفية هدر (٢٣) ملياراً.. توقيف محافظ البصرة السابق
منخفض جوي يعصف بالعراق بدءاً من الغد
السوداني: تقلبات سعر الصرف جعلتنا نتمسك بحتمية الإصلاح الاقتصادي
رئيس الجمهورية يفصح عن ذمته المالية للعام 2023
السوداني يترأس اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد
بثمانيةِ أضعاف سعرها.. الإطاحة بشخص يبيع بطاقات دخول خليجي (٢٥) في السوق السوداء
كربلاء تنضم إلى قائمة المحافظات المعطلة غداً
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.03
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك