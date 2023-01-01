بأكثر من 75 مليوناً و15 كفيلاً.. محكمة الكرخ تطلق سراح "أبو رغيف"

كشف مصدر مطلع، الاحد، عن إطلاق سراح وكيل استخبارات وزارة الداخلية السابق، احمد أبو رغيف بكفالة مالية تقدر بـ اكثر من 75 مليون دينار من محكمة الكرخ، فيما اكد ان عدد الكفلاء بلغ خمسة عشر شخصاً.

وقال المصدر إن "محكمة الكرخ اطلقت سراح المتهم احمد أبو رغيف بكفالة مالية تقدر بـ 75 مليون دينار عراقي"، مشيرا الى ان "الأشخاص الذين تكفلوه بلغ عددهم خمسة عشر شخصا من منتسبي الاستخبارات ومكافحة الاجرام".

وأضاف، أن "أحد أقرباء أبو رغيف تسلم راتب الأخير (البالغ 9 ملايين واربعمئة ألف ديناراً، رغم توقيفه".

وبالحديث عن خروقات رئيس لجنة (29) التي يرأسها أبو رغيف، ذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست الامريكية أن "لجنة الكاظمي استخدمت الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والعنف الجنسي لانتزاع اعترافات من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال ، وفقًا لتحقيق استمر تسعة أشهر أجرت الصحيفة الامريكية".

وكان مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان زيدان خلف قد اعلن في بيان تلقته وكالة / المعلومة /، إنه "تنفيذاً للالتزامات الواردة في المنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إزاء ادعاءات الشكاوى التي تحدثت عن حصول حالات تعذيب وانتزاع للاعترافات بالقوة، وتأكيداً للرفض التام لهذه الممارسات، تم إحالة ملفات ادعاءات انتهاكات لجنة الأمر الديواني (29 لسنة 2020) إلى جهاز الادعاء العام من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القوانين المرعية النافذة"