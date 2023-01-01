كتلة بدر النيابية تجدد مطالبتها بإرسال نتائج التحقيق باغتيال قادة النصر الى البرلمان

جدد رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي ، الأحد ، مطالبته بإرسال نتائج التحقيق الخاصة بملف اغتيال قادة النصر ورفاقهما إلى مجلس النواب .

وقال تقي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "ملف اغتيال قادة النصر من أولويات عملنا لكشف الملابسات أمام الشعب العراقي"، مبينا أن "الحكومة مطالبة بإرسال نتائج التحقيق إلى البرلمان للوقوف على الحقائق والجهات المتورطة بهذه العملية الجبانة".

وأضاف تقي، أن "ملف اغتيال قادة النصر تأخر كثيرا ولابد من كشف الحقائق أمام الشعب العراقي ومحاسبة كل من يرد اسمه بحادثة المطار ".

وكان الحراك الشعبي التنسيقي قد طالب في وقت سابق حكومة محمد شياع السوداني بعرض نتائج التحقيق الخاصة باغتيال قادة النصر على مجلس النواب .