السوداني يصدر توجيهاً للحد من حوادث السير

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، مديرية المرور العامة ببذل أقصى الجهود في سبيل الحدّ من حوادث السير، فيما دعا إلى التعامل الانساني والمهني والمنضبط مع المواطنين، وتسهيل معاملاتهم في الدوائر الخدمية.

وذكر بيان لمديرية المرور العامة، إن السوداني، "أجرى، زيارة إلى قاطع مرور طرق الكرخ، واستمع إلى عرض مفصّل عن عمل القاطع، وخطط مديرية المرور الخاصة بتقليل الزحامات المرورية وتحقيق الانسيابية الموضوعة من قبل مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق الربيعي)".

وشدّد رئيس مجلس الوزراء، على "ضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل الحدّ من الحوادث المرورية، وتطوير الخطط المرورية وتنسيق الجهود مع الدوائر الساندة من اجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين"،

لافتاً إلى أن "المرور تعتبر أكثر المديريات تماسّاً مع المواطنين، ما يتطلب من منتسبيها كافة التعامل الانساني والمهني والمنضبط معهم، وتسهيل معاملاتهم في الدوائر الخدمية".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، انه "سيكون داعماً لعمل رجال المرور من اجل الارتقاء بعمل مديرية المرور وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".