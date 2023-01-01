قيادي في الاطار: 2023 ستحمل مفاجآت لمصطفى الكاظمي

اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، الاحد، ان رئيس الوزراء السابق ستطاله يد العدالة في 2023.

وقال عودة في حديث لـ / المعلومة /، ان "رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي يمثل اسوأ فترة حكم في العراق بعد 2003 وارتكب اخطاء استراتيجية في كل الابعاد سواء اكانت امنية او اقتصادية وعرض امن البلاد لمخاطر جسيمة".

واضاف، ان "هناك لجنة عليا لتدقيق مخالفات حكومة الكاظمي واركانه وهناك سلسلة من المفاجآت سيتم اعلانها قريبا"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء السابق ستطاله يد العدالة خلال 2023 وهذا الامر بات قاب قوسين او ادنى".

واشار الى ان "الفساد المكتشف في اروقة حكومة الكاظمي كبير ولايزال البحث جاري عن جمع كل الادلة والبراهين لادانته مع من تورط بنهب وسرقة المال العام".

وكانت حكومة الكاظمي انتقدت بشكل كبير من قبل اغلب القوى السياسية في البلاد بسبب الاخفاق في اداء واجباتها حيال ملفات عدة بالاضافة الى تفاقم ملف الفساد ونهب وسرقة المال العام.