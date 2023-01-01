كتلة نيابية تطالب بمحاكمة الكاظمي وشقيقه بفضيحة "داري"

طالبت كتلة حقوق النيابية، الأحد ، مجلس النواب والقضاء وجهاز الادعاء العام بفتح ملف المبادرات الوهمية في عهد الحكومة السابقة ومحاسبة المتورطين فيها.

وقال عضو الكتلة حسين علي جاسم في حديث ل / المعلومة /، إن "الحكومة السابقة أطلقت الكثير من المبادرات منها المبادرة الزراعية التي لم يجني منها العراق اي مردود اقتصادي".

وأضاف أن "المردود الوحيد هو ملئ جيوب الساسة ولعل المبادرة الاخيرة المسماة داري هي الاكثر دهاء من جانب ساسة التلاعب والفساد فلم يجني منها الشعب غير الاستمارة".

وأشار إلى أن "مبادرة داري التي أطلقتها الحكومة السابقة لخدمة المسؤولين وهنا لابد لي من المرور على قضية القروض الزراعية والصناعية والاستثمارية التي اطلقت تحت شعارات رنانة من تقديم التسهيلات للمواطن بينما هي واردات سياسية للاحزاب والقادة وحواشيهم ".

وطالب "بمحاسبة الكاظمي وشقيقه مستشار شؤون الخدمات صباح مشتت بعد فضيحة مبادرة داري".

وطالبت عضو مجلس النواب زهرة البجاري في وقت سابق، بمحاكمة رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي بعد فضيحة مبادرة داري