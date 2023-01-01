عضو مجلس النواب زهرة البجاري: مبادرة داري جريمة يحاسب عليها الكاظمي

طالبت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، السبت، الى محاكمة رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي بعد فضيحة مبادرة داري.

وقالت البجاري، في بيان ان "الكذبة الكبيرة والفاضحة للحكومة السابقة حكومة المبخوت الكاظمي وما اطلقته من مشاريع وهميه ومنها ما يسمى بمبادرة داري هي خديعة يجب ان تحاسب عليها ".

واضافت البجاري ان "ما فعله الكاظمي من اطلاقه وعود واكاذيب اعلامية امام الشعب العراقي يجب لا يمر مرور الكرام وتحت اي ظرف كان ".

وتابعت البجاري أن "المبادرة الفيسبوكية للكاظمي وحكومته هي خدعة واهية ضد الشعب تم كشفها وان الحركات والمبادرات الاعلامية الكاذبة التي قام بها الكاظمي لم تنطلي على ابناء البلد الشرفاء ".

ودعت البجاري المواطنين الى "دعم من يكون صريح وصادق وواقعي وليس صاحب مبادرات فيسبوكية وهمية".