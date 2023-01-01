تسببا بهدر أكثر من مليار.. ضبط أوليات مشروعين تمَّ إلغاؤهما في ميسان

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، السبت، عن هدر مبلغ (1,098,543,127) مليار دينارٍ من المال العام في مُديريَّة زراعة ميسان، لافتةً إلى ضبط إضبارتي المشروعين اللذين تمَّ إلغاؤهما من قبل الوزارة؛ لعدم وجود دراسة جدوى حول إمكانيَّة إقامتهما.

وأشارت الدائرة وفق بيان إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان الذي انتقل إلى جامعة ميسان، رصد حصول تجاوزٍ في الصرف على التخصيصات الماليَّة في موازنة عام 2021، مُبيِّنةً أنَّ حجم التجاوز بلغ (1,573,225,000) مليار دينار، مُنوِّهةً بأنَّ الفريق تمكَّن بعد التحرِّي والتدقيق من ضبط الأوليات الخاصَّة بسحب مبلغٍ من حساب الجامعة لدى مصرف الرشيد".

وتمكَّن الفريق في عمليَّةٍ أخرى، وفق البيان، من "ضبط (5) كمبيالات مُستحقة الدفع وغير مُسدَّدةٍ من قبل المُستفيد وكفلائه في أحد فروع مصرف الرافدين في مدينة العمارة، مُوضحـةً أنَّ إجـمالي مبالغ الكمبـيالات التي تمَّ صـرفها خلافاً للتعليمات، بلغ مع الفائدة (300,000,000) مليون دينارٍ".

وفي دائرة صحَّة المحافظة، "تمَّ ضبط مخالفاتٍ في عقدين لشراء أجهزةٍ طبيَّةٍ بمبلغ (156,805,000) مـليون ديـنارٍ، وأفـادت دائـرة التحقـيقـات بـوجود مُخـالــفـاتٍ في التعاقد لشراء أجهزة ناظور وعلاجٍ طبيعيٍّ، فضلاً عن عدم مُراعاة تنفيذ المادة (رابعاً/ ب) من تعليمات المُوازنة لعام 2019، التي نصَّت على عدم الدخول بأيِّ التزامٍ تعاقديٍّ بعد تاريخ 2019/12/15".