الحراك التنسيقي يطالب بملاحقة الكاظمي على خلفية الاشتراك في اغتيال قادة النصر

طالب الحراك الشعبي التنسيقي ، السبت ، الحكومة والبرلمان بملاحقة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بالاشتراك في عملية اغتيال قادة النصر.

وقال المتحدث باسم الحراك محمد الصحاف في حديث ل / المعلومة/ ، إن "رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي متورط بتهم عديدة ضد الحشد الشعبي وقياداته الوطنية ومنها جريمة اغتيال قادة النصر، حيث كان حينها رئيسا للوزراء".

وأضاف، أن "البرلمان والحكومة مطالبة بملاحقة الكاظمي وعدد من الضباط في جهاز المخابرات وكل من يرد اسمه وإحالتهم إلى القضاء بتهم عديدة منها اغتيال قادة النصر واعتقال عدد من قيادة الحشد الشعبي".

وكان عضو تحالف الفتح علي الزبيدي اوضح في تصريح سابق، ان الكاظمي مدان باغتيال قادة النصر واختراق الأجهزة الأمنية حيث سعى للافلات من العقاب عن طريق الهرب من العراق عبر كردستان وباتجاه دبي.