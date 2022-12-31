الطاقة النيابية: السوداني يقود مشروعا لانهاء أزمة الكهرباء في الصيف

كشفت عضو لجنة الطاقة والكهرباء سهيلة السلطاني ، السبت ، عن تقديم خطة استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء في العراق ، مؤكدة أن حكومة السوداني تقود مشروعا لإنهاء أزمة الكهرباء خلال فصيل الصيف المقبل .

وقالت السلطاني في حديث ل / المعلومة /، إن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعمل على زيادة الطاقات التوليدية بهدف رفع الإنتاج الكلي وزيادة ساعات التجهيز واستقرارية المنظومة".

وأضافت أن لجنتها "تعتزم وضع حد لمعاناة المواطنين مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال فصل الصيف من خلال تقديم خطة استراتيجية للحكومة لإصلاح شامل لقطاع الكهرباء".

وأشارت السلطاني إلى أن "الاستعدادات للصيف القادم 2023 سوف تكون افضل بكثير من السنوات السابقة لأن الجهات ذات العلاقة والاختصاص سواء كانت برلمانية أو تنفيذية تقوم بعمل خطط استعدادا لمجابهة الصيف من خلال تأهيل أو الصيانة".

ويعاني العراق من ازمة كهرباء منذ سنوات، فيما اجهضت واشنطن قبل سنوات خطة عمل شاملة لشركة سمينز في بناء محطات كبيرة لتحقيق الاكتفاء من الطاقة للبلاد"