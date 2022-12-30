المالية تنجز إجراءات تثبيت محاضري و اداريي التربية لكافة المحافظات والعقود في الوزارات

أنجزت دائرة الموازنة في وزارة المالية، اجراءات تثبيت المحاضرين والاداريين ولجميع مديريات التربية في المحافظات كافة، واحتساب الكُلف المالية المطلوبة لهم بعدد إجمالي بلغ 289 ألفاً و346 محاضراً وإدارياً مجانياً.

وذكر بيان للوزارة ان "الدائرة أتمت اجراءات تثبيت العقود في الوزارات والجهات غير المرتبطة بعدد اجمالي 86 ألفاً و938 متعاقداً، لدوائر التمويل الذاتي والمركزي الوجبة الاولى المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والدوائر التابعة لكل وزارة و محافظة".

وأكدت المالية "إستمرار الجهود الإستثنائية لكوادرها في سبيل إستكمال اجراءات تثبيت الشرائح والفئات المشار اليها في الوزارات ومؤسسات الدولة، بحسب البيانات الواردة اليها لغاية تاريخ اليوم".