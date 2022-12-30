الخلية تعلن مقتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان إن "الفريق الركن الدكتور قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة أكد ان هناك جهد استخباري كبير للوكالات والدوائر الاستخبارية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية، مشيراً الى ان خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية من رصد احد عناصر عصابات داعش الإرهابية وهو يرتدي حزاما ناسفا ويحمل أحزمة ناسفة ومواد متفجرة".

وأضافت، أنه "قد تم تزويد صقور الجو بمعلومات عن مكان تواجده في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، والتي بدورها تمكنت من قتله بواسطة طائرة سزنا كرفان، وبذلك يصبح عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم خلال ٤٨ ساعة الماضية ١٣ إرهابياً بواسطة الأبطال في صقور القوة الجوية من خلال تنفيذ سبع ضربات جوية دقيقة وبجهد استخباري من مديرية الاستخبارات العسكرية".