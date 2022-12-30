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الاطاحة بعنصر بارز في داعش الارهابي شرقي الفلوجة


أفاد مصدر امني ،الجمعة، الاطاحة بعنصر بارز في التنظيم الاجرامي بكمين شرقي الفلوجة .

وقال المصدر ان " القوات الامنية نصبت كمين لعنصر بارز في تنظيم داعش الاجرامي وتمكنت من اعتقاله حال محاولته الدخول الى مناطق قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة دون وقوع أي مقاومة تذكر  ".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان" المعتقل شارك بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار ويصنف ضمن الرعيل الاول للتنظيم الاجرامي".

واشار الى ان "معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوب الصادر بحق مذكرة قبض وفق المادة 4/ ارهاب".

يشار الى ان القوات الامنية اطلقت خلال الفترة الحالية عمليات امنية استباقية لتعقب بقايا خلايا ارهابي داعش في عموم مدن الانبار ". 

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