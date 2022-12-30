الخزعلي: يجب أن تبقى بوصلة الشهداء هي البوصلة التي نصحح بها أعمالنا

شدد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي على ضرورة أن تبقى بوصلة الشهداء هي البوصلة التي تصحح من خلالها الأعمال، مبينا ان الأعــداء أرادوا أن تنهار المعنويات باغتيال قادة النصر.

وقال الخزعلي في كلمته بمهرجان عطر السواتر السنوي إن “الأمم تفتخر بشهدائها ونحن قدمنا في طريق الحق آلاف الشهداء”، مضيفا أنه “قدمنا الشهداء وكل شهدائنا قادة ومن هؤلاء القادة الشهيدان أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني”.

وأشار الى انه “دائما يجب ان تبقى بوصلة الشهداء هي البوصلة التي نصحح فيها اعمالنا”، مردفا أن “الأعــداء أرادوا اسـتـعمار الأرض وأرادوا باغتيال القادة الشهداء انهيار معنوياتنا لكننا أكملنا طريقهما”