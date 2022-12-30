السفير الإيراني: الشهيد سليماني حضر الى العراق بنفسه في الساعات الأولى من هجوم داعش

أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد محمد آل صادق، الجمعة، أن قادة النصر تحملوا اعباء كبيرة في مواجهة داعش الارهابي، مبينا ان الشهيد سليماني حضر الى العراق بنفسه في الساعات الأولى من هجوم داعش.

وقال آل صادق في كلمته بمهرجان الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر إن “ايام سليماني ورفيقه المهندس لا تنسى فهما افشلا مخططات الارهاب”، مبينا ان “مدرسة الحاج قاسم تخرج منها ابناء شعوب المنطقة”.

وأشار الى انه “لا يمكن احصاء الاعمال التي قام بها الشهيد سليماني على مختلف الاصعدة طيلة سنين حياته”، مضيفا ان “قادة النصر تحملوا اعباء كبيرة في مواجهة داعش الارهابي”.