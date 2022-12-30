تعليق جديد من العامري بشأن أسعار الدولار والحرب الناعمة

علق رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، بشأن أسعار الدولار والحرب الناعمة.

وقال العامري في كلمته بمهرجان عطر السواتر "نستذكر هذه الأيام الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر ونسأل الله ان نسير على نهجهم"، مشيرا إلى أن "الشهيدين القائدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني نذرا أنفسهما للإسلام".

وأضاف: "أشكر الأطباء الذين كانوا يتزاحمون في ميادين الموت لإنقاذ المقاتلين المدافعين عن العراق، ومواكب الدعم اللوجستي لمساهمتهم الكبيرة في ساحات الجهاد"، مردفا: "نتمنى أن يكون هناك مهرجان خاص لتكريم الإعلاميين والأطباء والمهندسين ومواكب الدعم اللوجستي".

وتابع، أن "فتوى الجهاد استطاعت ان توحد جميع الطاقات لقتال داعش"، مشيرا الى أنه "لدينا معركة أخرى لا تقل أهمية عن المرحلة السابقة وهي الحرب الناعمة ويجب ان نسهم بهذه المعركة"، لافتا إلى أن “محاربة آفة المخدرات لا تقل أهمية عن محاربة داعش إن لم بخطورته".

ونبه العامري إلى أن "المعركة اليوم يجب ان تكون معركة استقلال اقتصادي وارتفاع الدولار جزء من مخطط للسيطرة على الاقتصاد".