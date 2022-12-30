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ضبط عجلتين تستخدمان لتهريب المشتقات النفطية في ديالى..


تمكنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة، من ضبط عجلتين تستخدمان لتهريب المشتقات النفطية والقبض على سائقيهما في ديالى.

وذكرت المديرية في بيان ، إن "مفارزنا ألقت القبض على متهمين اثنين بكمين محكم وضبط عجلتيهما في سيطرة شرطة نفط خانقين بمحافظة ديالى".

وأضافت: "أودع المتهمين بالتوقيف وحجز العجلتين داخل ساحات حجز أحد مراكز شرطة النفط تمهيداً لاستكمال الدعاوى القضائية وعرضهما أمام السيد قاضي التحقيق المختص وفق قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية رقم 41 لسنة 2008".

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