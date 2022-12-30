الأمن الوطني يصدر بيانا بشأن ملف تهريب النفط الخام في البصرة

أصدر جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، بياناً بشأن ملف تهريب النفط الخام في محافظة البصرة.

وقال المتحدث بإسم الجهاز في بيان إن "مهمة الضباط المتورطين والمهربين في ملف تهريب النفط الخام في البصرة هي تسهيل وحماية حركة الصهاريج واصدار البرقيات والبوجرات الرسمية بالحركة".

وأضاف البيان: "تقدر كمية الاموال المستحصلة يومياً من تهريب النفط وللخرق الواحد بـ (٤٩٠) مليون دينار تقسم على افراد الشبكة". وتابع: "بلغ عدد المتهمين بقضية تهريب النفط الخام في البصرة (٤٩) شخصاً ما بين ضابط ومنتسب ومهرب".

وأكد أن "عملية السرقة للخرق تستمر لمدة شهر واحد ثم تقوم ذات القوة المكلفة بالحماية والمتورطة بالسرقة بالابلاغ عن الخرق ثم فتح خرق آخر في مكان جديد".

وبين أن "عملية تهريب النفط الخام تتم ليلاً فقط ويهرب يوميا من ٢٠ - ٣٠ صهريجاً ، وتحوير حمولة الصهريج الواحد من (٣٦ )الف لتر الى (٤٤ )الف لتر".