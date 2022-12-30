المالية تعلن استئناف دوام ملاكات دائرتي الموازنة والمحاسبة أثناء أيام العطل

أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، استئناف دوام كوادر دائرتي الموازنة والمحاسبة اثناء ايام العطل الرسمية.

وذكرت الوزارة في بيان انه "بحضور وتوجيه مباشر من قبل وزير المالية طيف سامي محمد، تستمر كوادر دائرتي الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية، بالدوام الرسمي ايام (الجمعة والسبت والإحد)".

وتابعت، "وذلك استكمالا للإجراءات التدقيقية المتعلقة بتثبيت شريحة العقود في دوائر الدولة والمفصولين السياسيين واتمام تعويضات ضحايا الإرهاب والعمليات الحربية، فضلا عن استمرار دائرة المحاسبة بإجراءات التمويل لشهر كانون الاول الحالي، وتمويل ذرعات العمل المنجزة للمشاريع الإستثمارية، بحسب ماورد بقانون الأمن الغذائي رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢".

وأضاف البيان، انه "بجهود استثنائية، تأتي هذه الاجراءات تنفيذاً للبرنامج الوزاري، في ضوء الارتقاء بآليات ادارة المال العام وضمان حقوق جميع الشرائح والفئات المجتمعية وفقاً للتعليمات المنصوص عليها، الى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة، والتطبيق الأمثل للبرنامج الحكومي في مجال الادارة المالية وضبط النفقات العامة".