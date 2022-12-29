الحشد الشعبي يدمر موقعا لداعش الارهابي في حمرين بمحافظة ديالى

تمكنت مفارز مقاتلة الدروع بالحشد الشعبي، الخميس، من تدمير هدفا مرصودا لداعش الارهابي بحوض حمرين.

وذكر بيان للحشد ان "مفارز الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع دمرت هدفاً لعصابات داعش الارهابية في حوض حمرين ما أسفر عن تدميره بالكامل".

واضاف ان "الكتيبة عالجت الهدف المذكور بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود لعناصر عصابات داعش الارهابية في منطقة تل سهيمة بحوض حمرين".

وتحركت مفارز المديرية مقاتلة الدروع المتجحفلة مع قوات اللواء ٢٣ في الحشد ضمن قاطع مسؤوليتها، حيث عالجت المرصود وتمكنت من تدميره بالكامل. ا