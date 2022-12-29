حقوق تستغرب من عدم عقد جلسة استثنائية بشأن الدولار: الملايين يتضورون جوعا

اعرب رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، الخميس، عن استغرابه من عدم دعوة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لمناقشة ارتفاع الدولار ، مبينا أن ملايين الفقراء يتضورون جوعا بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "حركة حقوق النيابية بصدد إطلاق مبادرة من شأنها تخفيض سعر صرف الدولار" ، مبينا أن "البلاد تمر بأزمة انعكست سلبا على واقع الفقراء".

وأضاف أنه "ليس من المعقول عدم دعوة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لمناقشة ارتفاع الدولار"، مشيرا الى أن "حقوق لم تتلق أي رد من رئاسة مجلس النواب بشأن عقد جلسة استثنائية على الرغم من تقديم تواقيع نيابية إلى رئاسة البرلمان".

ولفت الساعدي الى ان "كتلة حقوق النيابية ستستمر بالضغط من اجل تخفيض سعر صرف الدولار وإرجاعه إلى سابق عهده وانصاف الفقراء ومحدودي الدخل ".

وكان النائب محمد قتيبة البياتي كشف في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عن جمع تواقيع ل 100 نائب بطلب عقد الجلسة الاستثنائية لمناقشة أزمة الدولار في العراق