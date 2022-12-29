رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان ملفات تتعلق بالبرنامج الحكومي والوضع في نينوى

بحث رئيسا الجمهورية والوزراء، الخميس، ملفات تتعلق بتطبيق البرنامج الحكومي وكذلك الوضع الخاص بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حيث شهد اللقاء التباحث في آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي على مختلف المستويات".

وأضاف ان "الجانبين استعرضا الأوضاع الأمنية والسياسية، وأمثل السبل لتحقيق تطلعات المواطنين، وتلبية الاستحقاقات الخدمية والتنموية لعموم محافظات العراق".

وتحدث رئيس الجمهورية عن زيارته إلى محافظة نينوى واطّلاعه على مجمل الأوضاع هناك، وما تحتاجه من متطلبات بعد خلاصها من دنس الإرهاب الداعشي، وجرى تأكيد أهمية مواصلة الزيارات الميدانية إلى مختلف المحافظات والمدن؛ للوقوف على متطلبات جميع العراقيين