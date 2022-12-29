عضو تحالف الفتح علي الزبيدي: الكاظمي مدان بالفساد بعد ابرام اتفاقيات لا تأتي بالفائدة للعراق

انتقد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، ماقامت به الحكومة السابقة من ابرام لاتفاقيات لن تقدم للعراق أي فائدة تذكر، لافتا الى ان الكاظمي مدان بالفساد كونه ابرم اتفاقيات مع حلفاء اميركا ويدفع فاتورتها من دون تحقيق أي مصلحة للبلد.

وقال الزبيدي لـ /المعلومة/، ان "اميركا وحلفائها قدموا دعما لامحدود لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مقابل تحقيق غاياتهم وتمرير سياساتهم داخل العراق وهو ماحصل في الفترة الماضية".

وأضاف ان "الكاظمي ذهب باتجاه تحقيق مصالح اميركا وعملائها من خلال ربط العراق باتفاقيات ومعاهدات مع مصر والأردن، هذه لوحدها تدين الكاظمي بالفساد كونها اتفاقيات لاتقدم خدمة للعراق وشعبه".

وأشار الزبيدي الى ان "الاتفافية المصرية الأردنية لن تقدم أي مردود للعراق، حيث حضرت هذه الدول الى جانب تركيا وايران وفرنسا الى مؤتمر بغداد لمناقشة جملة ملفات يراد منها تقديم الفائدة للعراق، لكنها بالمحصلة ستجعل من البلد دافعا لفاتورتها بدلا من ان تكون في صالحه".