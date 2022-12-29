ضبط مُخالفاتٍ بمشروع مُنفَّذ من صندوق الإعمار في نينوى

أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، تمكُّنها من ضبط مُخالفاتٍ في تنفيذ أحد المشاريع المُنفَّذة من قبل صندوق الإعمار في مُحافظة نينوى.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت استناداً إلى مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أشارت في بيان إلى أنَّ "فريق عملٍ من ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى قام بالانتقال إلى صندوق الإعمار في المُحافظة، ورصد مُخالفاتٍ في مشروع تأهيل وصيانة أحد الشوارع الرئيسة في مدينة الموصل".

وأضافت الدائرة إنَّ "الفريق تمكَّن من ضبط أصل أوليَّات المشروع البالغة كلفته (4,647,350,000) مليارات دينارٍ، بعد أن أثبتت الفحوصات المُختبريَّـة عدم مطابقته للمواصفات القياسيَّـة".

وأضافت إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعـرضـه عـلى قاضي محكمة تحقــيق نيـنوى الـمُختــصَّة بقـضايا الـنــزاهــة؛ الــذي قرَّر إجراء التحقيق؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي".