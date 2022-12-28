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النائب باسم خشان يرفع دعوة قضائية ضد محافظ المثنى و مدير بلدية السماوة بتهمة هدر المال العام.
وكالة انباء براثا
103
2022-12-28
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النائب باسم خشان يرفع دعوة قضائية ضد محافظ المثنى و مدير بلدية السماوة بتهمة هدر المال العام.
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