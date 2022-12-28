التربية تتعاون مع الحشد الشعبي لتزويد الرصافة الثالثة بـ 500 مقعد دراسي

كشفت وزارة التربية، الأربعاء، عن تعاون مع الحشد الشعبي وتزويد مدارس في الرصافة الثالثة بـ 500 مقعد دراسي لتغطية النقص الحاصل فيها.

وذكرت الوزارة في بيان ان "مدارس الرصافة الثالثة في محافظة بغداد تسلمت أكثر من ٥٠٠ رحلة دراسية تم تصنيعها بالتعاون مع فريق الجهد الخدمي لدولة رئيس الوزراء والجهد الهندسي لهيئة الحشد الشعبي من أجل سد النقص الحاصل في المستلزمات التربوية".

وأضافت: "العمل تم بنسق و تنظيم مع الجهات الداعمة للتعليم وذلك يجعلنا ناخذ بيد الطالب لإيصاله الى المرحلة الجامعية، مشيرة الى قدرتها على المضي قدما من اجل تطوير أداء المؤسسة التربوية و رفع نواتج التعلم عبر تطبيق جودة التعليم فهو الغاية والهدف منه تنمية المجتمع على معيار تُقاس به حضارات الامم تطوراً أو تراجعاً".

وأثنى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري على مبادرة فريق الجهد الخدمي والحشد الشعبي ودوره في المشاركة لدعم المؤسسة التربوية ، مؤكدا مرة أخرى على المديرين و المشرفين كافة النزول للميدان لمتابعة احتياجات المدارس و معالجة الأمور بشكل يليق بالمعلم والطالب العراقي.