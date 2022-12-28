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اجتماع لهيئة النزاهة يناقش سبل تسريع الاجراءات الخاصة بقضية الامانات الضريبية


كشفت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع ناقش سبل تسريع الاجراءات الخاصة بقضية الامانات الضريبية.

وقالت الهيئة في بيان، "اجتمعت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد والفريق الساند لها؛ لاستكمال إعداد الملفات للمعركة القادمة ضد الفساد، وكذلك لمُناقشة  القضايا المعروضة أمامها، وبحث الآليات المُناسبة لتسريع إجراءات مُكافحة الفساد".

وأضافت "تم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ القرارات المتخذة في قضية سرقة الأمانات الضريبية، والغور في أسرارها الخفية التي لم تكتشف لحد الآن؛ للوقوف على المبالغ الكلية والحقيقية والتوصل إلى أطرافها كافة - أشخاصا ومؤسسات - وكذلك بذل الجهود الحثيثة على المستويين الداخلي والخارجي؛ للقبض على المتهمين المطلوبين، وإعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة، واسترداد المتهمين الهاربين والأموال المهربة خارج العراق".

ولفت البيان الى أن "الاجتماع الذي ترأسه (حيدر حنون) رئيس الهيئة العليا لمُكافحة الفساد وحضره رئيس الفريق الساند الفريق (عبد الكريم عبد فاضل حسين) المُدير العام في وزارة الداخليَّة، تمخَّض عنه عدَّة مُقرَّراتٍ، منها: مُتابعة إعادة الأموال في قضيَّة الأمانات الضريبيَّة، وتسريع الإجراءات الخاصَّة بالقضيَّة، وتنفيذ أوامر القبض والاستقدام الصادرة فيها".

من جانب آخر، وبحسب البيان "تمت مناقشة عدد من القضايا المحالة للهيئة العليا لمكافحة الفساد، اختارت منها للنظر فيها ملف السجون والمواقف، لا سيما بعد الخروقات المالية والإدارية التي رصدتها فرق العمل المؤلفة  لزيارة السجون، إذ سيتم إطلاع الرأي العام في الأيام المقبلة على نتائج التقرير والخروقات المرتكبة والإجراءات المتخذة بصددها".

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اجتماع لهيئة النزاهة يناقش سبل تسريع الاجراءات الخاصة بقضية الامانات الضريبية
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