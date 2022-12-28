انتشار للحشد الشعبي لمنع تهريب النفط عبر طرق غير قانونية في الانبار

افاد مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار، الاربعاء، بانتشار امني للقوات الحشد الشعبي على الطرق غير قانونية المستخدمة في عمليات تهريب المشتقات النفطية في المناطق الغربية باتجاه المحافظات الشمالية .

وقال المصدر " ان " قوات من الحشد الشعبي نشرت نقاط تفتيش وكمائن على الطرق الغير قانونية التي يستخدمها مهربي المشتقات النفطية في المناطق الغربية باتجاه المحافظات الشمالية على خلفية ورود معلومات تفيد بوجود عمليات تهريب بمساند جهات متنفذة ".

واضاف المصدر ان "عدد من المهربين يقومون بشراء كميات كبيرة من المشتقات النفطية من محطات تعبئة الوقود الاهلية ومن ثم تهريبها بشاحنات حوضية الى المحافظات الشمالية التي تعاني من نقص وارتفاع اسعار المشتقات النفطية" ، مبينا ان" انتشار قوات من الحشد الشعبي على تلك الطرق سوف يساهم في القضاء على عمليات التهريب خاصة وان مدن الانبار تعاني من شحة كبيرة في مادة الكاز بالإضافة الى المشتقات النفطية الاخرى ، مؤكدا ان عمليات التهريب نشطت خلال الفترة الحالية ما دعا قوات الحشد الشعبي الى نشر قواتها على المناطق الصحراوية التي تحوي على منافذ وطرق غير نظامية تستخدم في عمليات التهريب ولا توجد فيها قطعات امنية كافية لضبطها ".

يشار الى ان مسؤول انباري اقر في وقت سابق تسجيل حالات تهريب للمشتقات النفطية من المناطق الغربية باتجاه المحافظات الشمالية "