حقوق: أمريكا تشن حرباً اقتصادية وسياسية معلنة على العراق

دعا عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي ، الأربعاء، الحكومة إلى وضع حد للانتهاكات الامريكية الاقتصادية المفروضة على العراق بالقوة، مبينا ان امريكا تشن حرب اقتصادية وسياسية علنية على العراق

وقال الكرعاوي في حديث ل / المعلومة/ ، أن "ما يمارسه البيت الابيض حرب معلنة على الشعب العراقي ، مبينا ان " سياسية فرض الارادات بالقوة التي تقوم به الولايات المتحدة يجب ان يوضع لها حد ونهاية فمنذ عقود من الزمن وهي تقمع الشعب العراقي تحت مختلف الذرائع ".

واضاف ان " هناك تخاذل واضح من كثير من الساسة العراقيين دون فرق بينهم ما يدمي القلب هو سكوت الحكومة على الانتهاكات الأمريكية ".

وأشار إلى أن "الحصار الأمريكي المالي يجب ان يقابل بردع عراقي خاصة في ظل الوضع العالمي المتأزم وهناك الكثير من اساليب ووسائل الردع وبإمكان العراق اتخاذها على سبيل المثال بيع النفط العراقي بالدينار العراقي وايقاف التعامل بالدولار وادخال الصين وروسيا بقوة الى لساحة العراق" .

قد اتهم رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي في حديث سابق لوكالة / المعلومة/ الولايات المتحدة الاميركية بفرض الوصاية على السيادة العراقية والاقتصاد والمال العراقي.