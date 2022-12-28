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النائب عن الفتح رفيق الصالحي يعلن المباشرة بجمع تواقيع الجلسة الطارئة لاستضافة محافظ البنك المركزي


كشف النائب عن كتلة الفتح النيابية النائب رفيق الصالحي , الأربعاء , توقيع كافة نواب تحالفه على  طلب عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية ارتفاع سعر الصرف وبحضور محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس إدارة البنك . 

وقال الصالحي في تصريح لـ / المعلومة / , ان  "المعلومات متضاربة حول حقيقة ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار بحاجة ملحة لمعرفة الأسباب الحقيقية ، وانه من حق الشعب العراقي ان يطلع على الحقائق من خلال استضافة محافظ البنك المركزي العراقي تحت قبة البرلمان " . 

وأضاف ان " نواب كتلة الفتح قد وقعوا على طلب موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية طارئة للوقوف على المعلومات الدقيقة لبيان حقيقة الارتفاع سعر صرف الدولار " . 

وكان عضو اللجنة النزاهة النيابية النائب هادي السلامي اكد في وقت سابق جمع تواقيع نيابية لاستضافة محافظ البنك المركزي وعقد جلسة استثنائية في مجلس النواب بشان ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار الذي اوجدت حالة من القلق لدى الشعب العراقي .

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النائب عن الفتح رفيق الصالحي يعلن المباشرة بجمع تواقيع الجلسة الطارئة لاستضافة محافظ البنك المركزي
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