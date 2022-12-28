عملية أمنية تطيح بأبرز تاجرين للأسلحة شرقي الرمادي

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بالاطاحة بأبرز تجارين للأسلحة بعملية أمنية شرقي مدينة الرمادي.

وقال المصدر إن "قوة أمنية من قيادة شرطة الانبار نصبت كمينا لأبرز تاجرين للأسلحة وتمكنت من اعتقاهما حال مسيرهما بعجلة مدنية نوع توكسان بيضاء اللون في منطقة قضاء الحبانية شرقي مدينة الرمادي".

واضاف، أن "القوة عثرت على اسلحة مخبأة داخل العجلة فيه بندقية كلاشنكوف (نصف اخمص) مع سلاح ناري نوع (بي كي سي) و (قاذفة RBG7) و وصواريخ قاذفة مضاد للدروع عدد 4 و صاروخ قاذفة ضد الاشخاص عدد 1 و حشوة قاذفة عدد 5 بالإضافة الى قنابل يدوية مختلفة عدد 15".

وأشار الى أن "عملية اعتقال المستهدفين جاءت على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود اشخاص يتاجرون بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في المناطق المستهدفة"، مؤكدا ان "القوة سلمت الاسلحة المضبوطة الى الجهات المعنية ".