السوداني يوجه بمتابعة محال تجارية تحمل اسم ماركات عالمية بدون تراخيص

وجّه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية المختصّة في وزارة الداخلية بمتابعة ما ورد من تقارير ومعلومات، أفادت بفتح محال تجارية بالعاصمة بغداد، تحمل اسم ماركات تجارية عالمية من دون تراخيص قانونية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان انه "في ضوء التوجيهات تحركت الأجهزة المختصة، وتثبتت من حالة وجود عدد من المحال التجارية والنشاطات الاقتصادية تعمل تحت علامات تجارية مزيفة، واتخذت الإجراءات القانونية بشأنها".

وأضاف رسول، أن "الجهات الحكومية المعنية بتطبيق حقوق الملكية التجارية والفكرية وحقوق العلامات التجارية، تهيب جميع المستثمرين المحليين بضرورة استحصال الموافقات الأصولية، من أصحاب العلامات والماركات العالمية".

وأشار الى أن "التعدي على هذه الحقوق يعد خرقاً للقانون، وجريمة تسيء إلى بيئة الأعمال والاستثمارات الأجنبية، كما أنها تسيء إلى سمعة العراق وقدرته على جذب كُبريات الشركات والمؤسسات ذات العلامات والماركات المسجلة عالميا".