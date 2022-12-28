خلال زيارته الرد السريع.. وزير الداخلية يصدر توجيهات للدورة 53 ضباط عالية

أصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء، خلال زيارته قيادة فرقة الرد السريع عدة توجيهات لدورة 53 ضباط عالية التي ستقام في مدرسة القوات الخاصة.

وذكرت الوزارة في بيان إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري زار، مقر قيادة فرقة الرد السريع وتشكيلاتها الأخرى، من بينها مدرسة القوات الخاصة التابعة للفرقة، فيما اطلع على جميع الاستعدادات الخاصة بالدورة 53 ضباط عالية التي ستقام هناك".

وبحسب البيان، قدم الشمري، عددا من التوجيهات التي من شأنها إنجاح هذه الدورة "،مشدداً" على الالتزام بمواعيد الالتحاق والنزول والابتعاد عن التغيب تحت أي ظرف".

وجه وزير الداخلية، بتوفير الأجواء المناسبة للمتدربين والتأكيد على تلبية الاحتياجات الرئيسة للطلبة وأماكن مبيتهم وجودة الطعام المقدم لهم وتوحيد ألوان القيافة. وفقا للبيان.

ودعا الشمري الى أن تكون هذه الدورة من الدورات النموذجية ليكون المتخرج منها من ضباط وزارة الداخلية الذين يقتدى بهم.