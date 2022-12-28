النزاهة: ضبط أحد أعضاء اللجان الطبية في الديوانية متلبساً بـ"الرشوة"

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، ضبط أحد أعضاء اللجان الطبيَّة في محافظة الديوانيَّة؛ على خلفيَّة تسلُّم مبالغ ماليَّةٍ؛ لقاء تزويد مُوظَّفين بتقارير طبيَّةٍ.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت في بيان بأنَّ "فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّن من ضبط أحد أعضاء اللجان الطبيَّة في المُحافظة"، مُبيِّنةً أنَّ "العمليَّة نُفِّذَت على خلفيَّة معلوماتٍ تفيد بإجبار المُتَّهم لأحد المراجعين على مراجعته لعيادته الطبيَّة الخاصَّة، إذ تمَّ ضبطه بتوقيع تقريرٍ طبيٍّ خاصٍّ بابن أحد المشتكين خارج أوقات الدوام الرسمي، ومنحه نسبة عجز( ١٠٠٪)".

وأضافت الدائرة إنَّ "العمليَّة تمخَّض عنها أيضاً ضبط السكرتيرالشخصيِّ للطبيب الذي يعمل داخل عيادة الطبيب، لافتةً إلى أنَّ التحقيقات الأوليَّة كشفت أنه مسؤولٌ عن الاتفاقات الخاصَّة بالتقارير الطبيَّة الواردة للطبيب بعد أوقات الدوام الرسميِّ، وتسلُّم المبالغ من المرضى المراجعين للعيادة، لمصلحة الطبيب الذي يطلب من المرضى مراجعته للعيادة الخاصَّة به بعد الدوام الرسمي، مُشيرةً إلى أنَّ الطبيب مُختصٌّ بفحص الحالات الباطنيَّة، وهو أحد أعضاء اللجنة المسؤولين عن منح التقارير الطبيَّة في شعبة اللجان الطبيَّة بالمحافظة".

ونوَّهت بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المضبوطات والمُتَّهـمين، على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة الخفر؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".