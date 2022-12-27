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نائب يكشف اسباب ارتفاع اسعار الدولار ويحدد الجهة المستفيدة


كشف عضو لجنة النزاهة النيابية النائب، علي سعدون اللامي، اليوم الثلاثاء، اسباب ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية، فيما اشار الى ان تهريب العملة الى خارج البلاد وتوزيعها يعد سببا رئيسيا في الزيادة، مؤكدا ان دول الجوار هي المستفيد الوحيد من هذا الامر

وقال اللامي خلال حديثة لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المعطيات تشير الى زيادة اخرى في الدولار والحكومة الحالية عاجزة عن ايجاد الحلول"، مشيرا الى ان "المشكلة الرئيسية في زيادة اسعار الدولار جاءت نتيجة تهريب العملة الى الدول الجوار".

واضاف ان "البنك الفيدرالي الامريكي يريد السيطرة على بيع العملة من خلال اخضاعه الى النافذة الواحدة"، مبينا ان "العراق يصرف من العملة ما يقارب الى 70 او 80 مليون دولار، في حين ان احصائيات البنك المركزي تشير الى صرف اكثر من 250 مليونا".

وتابع ان "الحكومة لم تتخذ اي اجراءات للسيطرة على هذا الامر"، موضحا ان "اجراءات البنك الفيدرالي التي تمثلت بأطلاق استمارة تحدد بيع العملة لغرض السيطرة على مزادات بيع العملة من اجل معرفة الطرق التي تصرف بها او الجهة الصادرة اليها".

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