صادقون: صادرات العراق النفطية مسيطر عليها اميركيا

اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، احمد الموسوي، اليوم الثلاثاء، ان صادرات العراق النفطية مسيطر عليها من قبل اميركا، فيما اشار الى ان، العقبات والعراقيل التي تضعها واشنطن هي محاولات لافشال حكومة السوداني.

وقال الموسوي في حوار ان "الصادرات العراقية من النفط تخضع للسيطرة الامريكية"، لافتا الى ان "البنك الفدرالي الأميركي ارسل جزء قليلا من أموال النفط مما سبب ارتفاعا بسعر صرف الدولار".

واضاف، ان "الولايات المتحدة الأميركية تتحكم بالسوق العراقي ولا بد من التخلص من هذه الهيمنة".

واشار الموسوي الى، ان "استمرار البنك الفدرالي بأرسال أموال غير كافية للسوق يجعل الحكومة امام خيار تخفيض كميات النفط المصدر".

ولفت الى ان "قرارات الحكومة لخفض سعر صرف الدولار ناجحة وتعد رسالة اطمئنان للشعب العراقي"