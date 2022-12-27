باسم خشان : محافظ البنك المركزي لا يمتلك خبرة بادارة العمل المصرفي

أكد النائب باسم خشان، السبت، أن محافظ البنك المركزي لا يمتلك خبرة بادارة العمل المصرفي.

وقال خشان في منشور على الفيسبوك إن "محافظ البنك المركزي (مصطفى غالب) قانوني ليس لديه ادنى خبرة بإدارة المصارف والأموال والمحاسبة أو اي تخصص قريب من العمل المصرفي".

وأضاف، أن المحافظ "وصل الى هذا المنصب بواسطة حزب سياسي واصحاب مصارف متنفذين وهو باق في منصبه ويتمدد في حكومة محمد شياع ولا نعرف سبب بقائه ولا اسباب تمدده"!