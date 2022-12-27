القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي يتهم الخزانة الامريكية بإشعال الدولار.. ثلاث أوراق ضغط

اتهم القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الاثنين، وزارة الخزانة الامريكية برفع سعر الدولار، مبينا انها تبتغي من ذلك الضغط في ثلاث ملفات رئيسة.

وقال عبد الهادي في حديث لـ/ المعلومة /، إن "كل المعطيات حيال ارتفاع سعر صرف الدولار تقود الى ان وزارة الخزانة الامريكية هي من تقف ورائها بأشكال متعددة عبر خفض ضخ الدولار من رصيد البنك المركزي في واشنطن".

واضاف، ان "ما يحدث عملية ابتزاز واضحة من قبل واشنطن لحكومة بغداد من اجل ثلاثة ملفات هامة هي علاقة بغداد بدول الجوار وفق رؤى أمريكية محددة بالإضافة الى قطع اي محاولة للتواصل مع الصين في البعد الاقتصادي عبر مشروع طريق الحرير وهذا هو الأهم بالنسبة لواشنطن".

واشار الى ان "الوقت حان من اجل تصحيح خيارات وضع الأموال العراقية في الخارج واعادة تصويبها الى مصارف دولية اخرى لتفادي ان تستغل من قبل واشنطن كأداة للضغط ومحاولة خلق ازمات اقتصادية حادة".

وشهدت اسواق العملة في العراق ارتفاع مطرد في سعر صرف الدولار في الايام الماضية ما اثار القلق من ان يؤدي الى رفع كبير لاسعار المواد الاساسية.